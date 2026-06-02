Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччині, фото: ДСНС
На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств.
Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві. — Інформація про постраждалих не надходила.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що під час нічної атаки силами ППО було збито/подавлено дев’ять безпілотників на території області.
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. На щастя, інформації про травмованих та загиблих не надходило, — розповів він.