Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччині, фото: ДСНС

На Хмельниччині через атаку російських БпЛА виникли пожежі на чотирьох локаціях (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2026, 14:20
999

На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві. — Інформація про постраждалих не надходила.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що під час нічної атаки силами ППО було збито/подавлено дев’ять безпілотників на території області.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. На щастя, інформації про травмованих та загиблих не надходило, — розповів він.

Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів