У Хмельницькому викрили неповнолітнього, який виготовив бомбу для теракту, фото: СБУ

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Ракурс

У Хмельницькому контррозвідка викрила неповнолітнього агента РФ, який готував підрив воїна ЗСУ.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента — безпосереднього виконавця теракту, — розповіли у спецслужбі.

Фігуранта співробітники СБУ затримали на міській автостанції, коли він намагався втекти з обласного центру після закладання вибухівки у схованку.

За матеріалами справи:

підготовкою теракту займався завербований ворогом 16-річний мешканець Чернівців. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки в Telegram;

після вербування рашисти відрядили агента до Хмельницького. Прибувши у місто, він придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією куратора з РФ;

потім неповнолітній отримав від російського спецслужбіста координати тайника, з якого мав забрати тротил із електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки;

готовий СВП він «підсилив» металевими гайками та заклав у схованку. Додатково агент встановив на дереві телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для рашистів, щоб відстежувати ситуацію навколо схрону;

після виконання агентурного завдання фігурант викликав таксі й поїхав на місцеву автостанцію, щоб першим рейсом повернутися на Буковину.

На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.