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У Хмельницькому викрили неповнолітнього, який виготовив бомбу для теракту, фото: СБУ
Неповнолітній на замовлення РФ готував теракт у Хмельницькому (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216592-nepovnolitniy-na-zamovlennya-rf-gotuvav-terakt-u-hmelnyckomu-foto.htmlРакурс
У Хмельницькому контррозвідка викрила неповнолітнього агента РФ, який готував підрив воїна ЗСУ.
Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомив прес-центр СБУ.
Як з’ясувало розслідування, зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента — безпосереднього виконавця теракту, — розповіли у спецслужбі.
Фігуранта співробітники СБУ затримали на міській автостанції, коли він намагався втекти з обласного центру після закладання вибухівки у схованку.
За матеріалами справи:
- підготовкою теракту займався завербований ворогом 16-річний мешканець Чернівців. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки в Telegram;
- після вербування рашисти відрядили агента до Хмельницького. Прибувши у місто, він придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією куратора з РФ;
- потім неповнолітній отримав від російського спецслужбіста координати тайника, з якого мав забрати тротил із електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки;
- готовий СВП він «підсилив» металевими гайками та заклав у схованку. Додатково агент встановив на дереві телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для рашистів, щоб відстежувати ситуацію навколо схрону;
- після виконання агентурного завдання фігурант викликав таксі й поїхав на місцеву автостанцію, щоб першим рейсом повернутися на Буковину.
На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.