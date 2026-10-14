Россияне ударили по АЗС в Хмельницкой области

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Последствия российской атаки в Хмельницкую область 14 октября, фото: Богдан Кукура
Россияне ударили по АЗС в Хмельницкой областиhttps://racurs.ua/n216808-rossiyane-udarili-po-azs-v-hmelnickoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Хмельниччину, в ході якої сталося влучання в автозаправну станцію.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.
Ще одна російська атака на цивільний об'єкт UKRNAFTA. Цього разу під удар потрапив автозаправний комплекс у Хмельницькій області. Ворожий дрон влучив у територію АЗК, після чого виникла пожежа та було пошкоджено обладнання, — розповів він.
Зазначається, що один із працівників АЗС отримав легке уламкове поранення, йому надається необхідна допомога.
На місці працюють відповідні служби.