Правоохранители изъяли «черный ящик» на месте авиакатастрофы самолета Су-24М в Хмельницкой области. Фото:

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Розслідування авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині триває.

Попередньо відомо, що близько 19.05 під час виконання навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули пілоти 55 та 23 років. Про це Офіс генерального прокурора 17 червня повідомив у Telegram.

Розпочато досудове розслідування. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан фронтового бомбардувальника, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи. Експерти взялися розшифровувати бортовий самописець.

Також призначене службове розслідування у військовій частині та в командуванні Повітряних сил ЗСУ. У Міноборони створили комісію з розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, 16 червня на території Хмельницької області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Загинули екіпаж — льотчик та штурман.