Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки в Хмельницкой области, фото: ГСЧС
На Хмельнитчине из-за атаки российских БпЛА возникли пожары на четырех локациях (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214173-na-hmelnitchine-iz-za-ataki-rossiyskih-bpla-voznikli-pojary-na-chetyreh-lokaciyah-foto-video.htmlРакурс
На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств.
Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві. — Інформація про постраждалих не надходила.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що під час нічної атаки силами ППО було збито/подавлено дев’ять безпілотників на території області.
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. На щастя, інформації про травмованих та загиблих не надходило, — розповів він.