Последствия российской воздушной атаки в Хмельницкой области, фото: ГСЧС

На Хмельнитчине из-за атаки российских БпЛА возникли пожары на четырех локациях (ФОТО, ВИДЕО)

2 июн 2026, 14:20
На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві. — Інформація про постраждалих не надходила.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що під час нічної атаки силами ППО було збито/подавлено дев’ять безпілотників на території області.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. На щастя, інформації про травмованих та загиблих не надходило, — розповів він.

Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччині, фото: ДСНС

