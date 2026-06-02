Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n214165-73-rakety-i-656-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-2-iunya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня (з 18.00 1 червня), завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу — 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

вісім протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» (райони пусків — тимчасово окупований крим та Курська область РФ;

33 балістичні ракети «Іскандер-М» (райони пуску — Брянська, Курська та Ростовська області РФ, а також окупований Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків — Вологодська область РФ);

п’ять крилатих ракет «Калібр» (райони пусків — акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та Чауда в окупованому Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі — 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»;

26 крилатих ракет Х-101;

три крилаті ракети «Калібр»;

602 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано: