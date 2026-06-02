Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 440 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 440 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

2 июн 2026, 08:22
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 366 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 440 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 969 танків;
  • 24 тис. 666 бойових броньованих машин;
  • 43 тис. 112 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 821 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 400 одиниць засобів ППО;
  • 436 літаків;
  • 353 гелікоптерів;
  • 1 тис. 542 наземні робототехнічні комплекси;
  • 323 тис. 762 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 693 крилаті ракети;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 102 тис. 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 241 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив 91 авіаудар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 7 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 342 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 59 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров