Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 440 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n214163-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-440-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 366 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 440 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 969 танків;

24 тис. 666 бойових броньованих машин;

43 тис. 112 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 821 одиницю РСЗВ;

1 тис. 400 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптерів;

1 тис. 542 наземні робототехнічні комплекси;

323 тис. 762 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 693 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

102 тис. 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 241 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив 91 авіаудар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 7 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 342 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 59 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника.