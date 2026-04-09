На Хмельниччині у серпні 2023 року викрили агента ФСБ, який готував ракетну атаку рашистів по залізничній інфраструктурі регіону.

За зібраною доказовою базою, 60-річного мешканця міста Славута визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Його засуджено до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомили прес-служби СБУ та Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що:

у квітні 2023 року чоловік розпочав спілкування у Telegram із представником російських спецслужб;

за вказівкою куратора — співробітника «кримського управління ФСБ» — він збирав і передавав дані про маршрути руху техніки ЗСУ та ремонтні бази, розташування військових частин та об'єктів критичної інфраструктури регіону, зокрема оборонпрому. Він не лише наводив ворога, а й повідомляв про результати ворожих ударів;

також він запевняв куратора, що в разі окупації Хмельниччини російськими військами допомагатиме у виявленні проукраїнських громадян;

винагороду за свою «роботу» отримував на банківську карту. В середньому виконання одного завдання вартувало 5 тис. грн;

наприкінці серпня 2023 року чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекера на опору мосту, через який проходить залізнична колія. За сигналами «маячка» рашисти планували вдарити ракетами, щоб порушити логістику вантажних перевезень, зокрема військових ешелонів.

Під час обшуку за місцем проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.