Агент РФ готовила теракты против украинских воинов. Фото: СБУ

Агент РФ готовила теракты против украинских воинов в Хмельницкой области

30 мар 2026, 11:27
Агент російської ФСБ готувала теракти проти українських воїнів в Хмельницькій області.

Зловмисниця готувала підриви авто Сил оборони. Для цього вона відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Росіяни ж мали готувати проникнення на автостоянки для мінування транспортних засобів військових та підриву їх. Про це прес-центр Служба безпеки України повідомив у Telegram.

Агентку затримали, коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників. Також вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент російської ФСБ намагався залишили без світла Кропивницький. Затримали зловмисника «на гарячому», коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста. Вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Источник: Ракурс


