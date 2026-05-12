Країна-агресор Російська Федерація використала паузу для перегрупування на фронті.

Армія РФ під час перемир’я з 9 по 11 травня повністю не припинила бойові дії та використала цей період для перекидання резервів, накопичення сил та посилення атак дронами на окремих напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За інформацією аналітиків, в останній день так званого перемир’я бої на фронті не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала пожежі та обстріли, що тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви.

Військовослужбовці Сил оборони поінформували, що окупанти використали оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни підтягували резерви, накопичували особовий склад і продовжували активно застосовувати FPV-дрони та артилерію.

Також, як з’ясувалося, ЗСУ звернули увагу й на різке збільшення застосування безпілотників «Блискавка». Росіяни під час перемир’я навіть посилили атаки цими дронами порівняно з попередніми днями.

Українські військові вважають, що ворог мів заздалегідь накопичувати ці БпЛА, щоб використати період «перемир'я» для прихованого тиску на фронті.

Нагадаємо, країна-агресор РФ 7 травня оголосила перемир’я з 8 по 10 травня й пригрозила завдати масованого удару по центру Києва, якщо ЗСУ атакують парад у Москві з нагоди 9 травня. Зеленський у відповідь тоді заявив, що не рекомендує бути в Москві 9 травня представникам інших держав.

А ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та РФ на 9, 10 та 11 травня, яке мало включати припинення всіх бойових дій та обмін 1 тис. полонених з кожної країни.