Країна-агресор Росія вперше за півтора роки вирішила провести ракетні випробування.

Перед парадом у Москві росіяни оголосили про випробування на полігоні «Кура» в Усть-Камчатському окрузі. На цьому полігоні здійснюють тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд. Людям перебувати на цьому полігоні заборонено. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Також місцева влада заборонила перебування та пересування будь-яких видів техніки під час випробувань.

Міноборони РФ попереджає жителів регіону про проведення випробувань на полігоні «Кура» в Усть-Камчатському окрузі в період із 6 по 10 травня включно, — зазначили у відомстві.

Як відомо, полігон «Кура» на Камчатці — це випробувальний полігон Космічних військ Повітряно-космічних сил РФ, розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського. Цей полігон росіяни використовують для випробувань, зокрема для відпрацювання ураження цілей ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Нагадаємо, у квітні керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг заявив, що Російська Федерація може розмістити ядерну зброю на орбіті. Країна-агресор може створити так званий «космічний Перл-Гарбор» і матиме можливість атакувати супутники та паралізувати глобальні системи зв’язку.