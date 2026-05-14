Российский самолет сбросил бомбу на железную дорогу в Белгородской области РФ.

Російська авіація продовжує ненавмисно бомбардувати свою територію.

У Яковлевському районі Бєлгородської області РФ ворожа авіація випадково скинула авіабомбу на залізничну колію. Бомба не вибухнула, але впала безпосередньо на залізничне полотно та пошкодила близько 25 м колії. Про це повідомило російське видання ASTRA.

Машиніст потяга сполученням «Разумне — Томаровка» намагався екстрено загальмувати, але аварія все ж сталася — поїзд усе ж зійшов із рейок. У вагонах перебували 15 пасажирів, але постраждала лише одна жінка.

На місце прибули сапери, які вилучили авіабомбу ФАБ-500.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков спочатку заявив, що колію могли підірвати диверсанти. Однак згоном видалив своє повідомлення з соцмереж.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що з початку 2026 року авіація РФ щонайменше 24 рази випадково або через технічні несправності скидала авіабомби на власну територію та тимчасово окуповані території України.