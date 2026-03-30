Агент РФ готувала теракти проти українських воїнів на Хмельниччині

Агент РФ готувала теракти проти українських воїнів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n212904-agent-rf-gotuvala-terakty-proty-ukrayinskyh-voyiniv-na-hmelnychchyni.html

Ракурс

Агент російської ФСБ готувала теракти проти українських воїнів в Хмельницькій області.

Зловмисниця готувала підриви авто Сил оборони. Для цього вона відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Росіяни ж мали готувати проникнення на автостоянки для мінування транспортних засобів військових та підриву їх. Про це прес-центр Служба безпеки України повідомив у Telegram.

Агентку затримали, коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників. Також вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент російської ФСБ намагався залишили без світла Кропивницький. Затримали зловмисника «на гарячому», коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста. Вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.