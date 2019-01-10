Кабмин назначил нового главу «Укрзализныци»

Кандидатуру нового главы «Укрзализныци» утвердили по предложению наблюдательного совета компании, фото: Flickr

https://racurs.ua/n116650-kabmin-naznachil-novogo-glavu-ukrzaliznyci.html

Racurs.ua

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании назначил нового главу «Укрзализныци».

Им стал Евгений Кравцов, который до этого исполнял обязанности главы компании, сообщает «Громадське».

Отмечается, что соответствующее решение было принято по предложению наблюдательного совета госкомпании.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, новые методы корпоративного управления могут сделать «Укрзализныцю» лидером в сфере перевозок.

Предыдущим руководителем «Укрзализныци» был бывший председатель совета директоров Польской железной дороги Войцех Балчун, который подал в отставку в августе 2017 года. С тех пор его обязанности исполнял Кравцов.

С 25 мая 2016 года по 9 августа 2017 года Кравцов занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры Украины, а с 10 августа 2017 года — исполняющего обязанности председателя правления «Укрзализныци».

Напомним, в октябре 2018 года Кравцов продемонстрировал, как будут выглядеть новые вагоны «Укрзализныци», изготовленные Крюковским заводом. В частности, теперь в них будет индивидуальный кондиционер, благодаря которому в каждом купе можно будет подобрать комфортную температуру.