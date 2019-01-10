Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»

Кандидатуру нового очільника «Укрзалізниці» ухвалили за пропозицією наглядової ради компанії, фото: Flickr

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Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні назначив нового голову «Укрзалізниці».

Ним став Євген Кравцов, який до цього виконував обов’язки голови компанії, повідомляє «Громадське».

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за пропозицією наглядової ради держкомпанії.

На думку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, нові методи корпоративного управління можуть зробити «Укрзалізницю» лідером у сфері перевезень.

Попереднім керівником «Укрзалізниці» був колишній голова Ради директорів Польської залізниці Войцех Балчун, який подав у відставку у серпні 2017 року. З того часу його обов’язки виконував Кравцов.

З 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017 року Кравцов обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України, а з 10 серпня 2017 року — виконувача обов’язків голови правління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Кравцов продемонстрував, як виглядатимуть нові вагони «Укрзалізниці», виготовлені Крюківським заводом. Зокрема, тепер у них буде індивідуальний кондиціонер, завдяки якому в кожному купе можна буде підібрати комфортну температуру.