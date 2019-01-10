Замах на депутата скоєно у Кривому Розі. Фото: KRIVBASS.CITY

https://racurs.ua/ua/n116648-zamah-na-deputata-skoieno-u-kryvomu-rozi.html

Racurs.ua

На депутата від «Батьківщини» скоєно замах у Кривому Розі. Невідомі вчора ввечері сильно побили політика металевою трубою.

Невідомі напали на депутата Центрально-міської районної ради Кривого Рогу Вадима Мірзояна. Дезорієнтувавши потерпілого газовим балончиком зловмисники почали бити його металевою трубою, а після скоєння замаху зникли у невідомому напрямку, повідомляють у Криворізькому відділі Національної поліції у Facebook.

Повідомляється, що замах відбувся на вулиці Хостинській центрально-міського району Кривого Рогу після 18.00. Про замах на депутата правоохоронні органи повідомив лікар однієї з міських лікарень. За його словами, до медичного закладу о 18.30 було доставлено чоловіка з чисельними травмами.

Як повідомляють у поліції, наразі триває розслідування нападу на депутата, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Дніпропетровській області вибухнув автомобіль з депутатом. У салоні автомобіля знаходився депутат Кам’янської міської ради з партії «Батьківщина» Віталій Чернявський.