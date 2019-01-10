Виставка стартапів CES-2019: що представила Україна (ВІДЕО)

Україну на CES-2019 представляють вісім стартапів, фото: Trusted Reviews

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Racurs.ua

Українські високотехнологічні розробки є серед експонатів на всесвітньо відомій виставці споживчої електроніки CES-2019 у Лас-Вегасі.

Тут можна побачити окремий павільйон із розробками українських стартапів, повідомляє видання «Голос Америки».

Зокрема, одеський стартап Kwambio, який минулого разу вразив відвідувачів виставки 3D-принтером для друку кераміки і підписав договори з General Electric і Coca-Cola,

на CES-2019 показав більш доступний варіант свого винаходу.

«Це невелика машина, яку можна використовувати в офісі, галереї. Незалежні дизайнери можуть її використовувати, тому що ціна на цю машину значно менша — 5 тис. дол. Також це дуже безпечна машина, оскільки не використовує лазерів, надвисоких температур. Швидкість теж зросла — готовий виріб можна отримати за 30−40 хв.», — розповідає засновник і генеральний директор компанії Володимир Усов.

Компанія планує невдовзі запустити масове виробництво таких принтерів. А надалі сфокусується на друці кісток з біополімерів — проекті, який може зробити Україну популярним напрямком так званого медичного туризму.

Вже наприкінці року Kwambio планує отримати досвід з клінічних досліджень в Україні, а потім цей досвід буде переноситися до США та Європи.

Серед інших учасників — стартап Nuka, який пропонує «вічну канцелярію», — водонепроникний блокнот, котрий можна переписувати нескінченну кількість разів.

Стартап Photon LMS пропонує для власників невеликого бізнесу маленьку професійну фотостудію для виготовлення фотознімків своєї продукції.

Власникам домашніх улюбленців стартап Rawr пропонує розумний ошийник з вбудованим модемом, який слідкуватиме за їхнім здоров’ям, а також допоможе знайти загублених тварин.

Крім того, на CES-2019 можна побачити український 3D-принтер для кондитерських виробів Flasty, Hi-Fi аудіо підсилювач для портативної техніки Whooshi, інтелектуальне ювелірне кільце iGlam, атракціон інтерактивних проекцій FunLight та старовинні фотокамери для миттєвих аналогових знімків Jollylook, виготовлені з вторинної сировини.

Загалом Україну представляють вісім стартапів, детальніше з ними можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, напередодні CES-2019 електромобіль Tesla під управлінням штучного інтелекту збив російського робота, котрий тепер не зможе взяти участі у виставці.