Королівська гвардія Британії похизувалась неймовірним виконанням «Богемної рапсодії» Queen (ВІДЕО)

Королівська гвардія Британії похизувалась неймовірним виконанням «Богемської рапсодії» Queen. Фото: VeniVidi.ru

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«Богемну рапсодію» групи Queen виконала Королівська гвардія Великої Британії у Букінгемському палаці.

Популярний хіт легендарної групи Queen пролунав у Лондоні на знак підтримки байопіка «Богемна рапсодія», який отримав нагороду «Найкращий драматичний фільм року» премії «Золотий глобус», повідомляє 112.ua.

Зауважимо, що картина про групу отримала одразу дві нагороди. Також було відзначено роботу Рамі Малека, який виконав головну роль у «Богемній рапсодії».

Додамо, що це не перший випадок, коли Королівська гвардія грає популярні хіти. Користувачі мережі вже чули у виконанні гвардії пісню із серіалу Game of Thrones і композицію Dancing Queen групи Abba.