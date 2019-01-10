Мінкульт оприлюднив результати перевірки Лаври: що відомо про зниклі культурні цінності (ВІДЕО)

Києво-Печерська лавра / Фото: dnepr.info

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Міністерство культури України торік у листопаді-грудні здійснило перевірку основного та науково-допоміжного фондів Києво-Печерського історико-культурного заповідника, за результатами якої комісія не виявила 10 предметів.

Місцезнаходження цих культурних цінностей досі не встановлено. Про це повідомила прес-служба профільного міністерства.

«Відсутніми залишаються 10 предметів. Про це було проінформовано правоохоронні органи», — повідомила представник Мінкульту.

Також зазначається, що згідно з офіційною документацією, заповідник передав монастирю 829 предметів. Комісія під час перевірки встановила точне місцезнаходження 815-ти предметів, ще 14 предметів не вдалося виявити. Однак згодом представники монастиря додатково надали для огляду чотири предмети, доля ще 10-ти поки невідома.

Нагадаємо, у 1988−2000 роках заповідник передав чоловічому монастирю Києво-Печерської лаври УПЦ МП загалом 829 предметів. Раніше про зникнення кількох ікон з Лаври заявляв міністр культури Євген Нищук.

Торік Кабінет міністрів вирішив повернути собори Почаївської лаври до складу історико-архітектурного заповідника, з якого їх вилучили ще в 2003 році.