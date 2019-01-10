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Ракурс
Киево-Печерская лавра / Фото: dnepr.info

Результаты проверки Лавры: что известно о пропавших культурных ценностях (ВИДЕО)

10 янв 2019, 11:34
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Министерство культуры Украины в ноябре-декабре прошлого года осуществило проверку основного и научно-вспомогательного фондов Киево-Печерского историко-культурного заповедника, по результатам которой комиссия не обнаружила 10 предметов.

Местонахождение этих культурных ценностей не установлено. Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства.

«Отсутствуют 10 предметов. Об этом проинформированы правоохранительные органы», — сообщила представитель Минкульта.

Также отмечается, что согласно официальной документации, заповедник передал монастырю 829 предметов. Комиссия в ходе проверки установила точное местонахождение 815-ти предметов, еще 14 предметов не удалось обнаружить. Однако впоследствии представители монастыря дополнительно предоставили для осмотра четыре предмета, судьба еще 10-ти на текущий момент неизвестна.

Напомним, в 1988—2000 годах заповедник передал мужскому монастырю Киево-Печерской лавры УПЦ МП 829 предметов. Ранее об исчезновении нескольких икон из Лавры заявлял министр культуры Евгений Нищук.

В ноябре 2018 года Кабинет министров решил вернуть соборы Почаевской лавры в состав историко-архитектурного заповедника, из которого их исключили еще в 2003 году.

Источник: Ракурс


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