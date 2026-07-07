Ветряная мельница в музее в Пирогово. Фото: Минкульт

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Російський обстріл пошкодив вітряк в музеї у Пирогові під Києвом.

У ніч із 5 на 6 липня ракетна атака завдала шкоди Національний музей народної архітектури та побуту України. Вибуховою хвилею був пошкоджений вітряк із села Юнаківка Сумської області. Він був збудований у 1933−1934 роках та входив до експозиції «Полісся». Про це Міністерство культури 7 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що вибухова хвиля змістила дах вітряка відносно основної конструкції, а також пошкодила його лопаті та кріплення. Фахівці дійшли висновку, що ці елементи вже не відновити.

Працівники музею вже оцінюють пошкодження та готують необхідну документацію для здійснення ремонту та реставрації. Факт пошкодження зафіксувала поліція.

Вітряк із Юнаківки пережив десятиліття історії, зберігав пам’ять про життя цілих поколінь українців, а сьогодні вночі постраждав від російської агресії. Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни росії проти української культури, — зазначила міністр культури України Тетяна Бережна.

У Мінкульті наголосили, що вітряк із села Юнаківка є цінним зразком дерев’яного млинарства першої половини ХХ ст. та важливою складовою експозиції «Полісся», що представляє традиційну архітектуру та побут українського регіону.

Як відомо, «Національний музей народної архітектури та побуту України» — музей просто неба, який розташований на південній околиці Києва, у Голосіївському районі, поблизу місцевості Пирогів.

Нагадаємо, 20 травня російський безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О. М. Лазаревського, що в місті Конотоп. Була пошкоджена покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу та всі зали будівлі.