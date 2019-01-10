Россия может открыть военную базу в Центральноафриканской республике

Имеющийся российский военный контингент в ЦАР могут расширить до полноценной военной базы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116644-rossiya-mojet-otkryt-voennuu-bazu-v-centralnoafrikanskoy-respublike.html

Racurs.ua

В Центральноафриканской республике (ЦАР) вскоре может появиться российская военная база.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Российские военные инструкторы уже находятся в Беренго, в бывшей резиденции самопровозглашенного императора Центральной Африки Бокассы I.

Там они обучают солдат центральноафриканской армии.

Впрочем, французский эксперт по Африке Тома Дьетрик прошлом году заявил, что на самом деле в Беренго расположены наемники российских частных военных компаний.

Койяра отмечает, что вопрос создания военной базы еще не обсуждался, но «такая возможность не исключается». Впрочем, отмечает чиновник, такое решение должны принимать президенты обеих стран, а он, как министр, займется его выполнением.

Министр отмечает, что имеющийся в Беренго армейский центр пока еще нельзя называть российской военной базой.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский раскритиковал эту инициативу, отметив, что не понимает, как размещение в ЦАР военной базы может усилить безопасность России. По его мнению, достаточно будет ограничиться наличием там аэродрома, на котором смогут дозаправляться самолеты стратегической и морской авиации.

Напомним, в августе 2017 года боевики совершили нападение на медицинский центр в ЦАР, жертвами которого стали шесть волонтеров Красного Креста.