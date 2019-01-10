Росія може відкрити військову базу в Центральноафриканській республіці

Наявний російський військовий контингент у ЦАР можуть розширити до повноцінної військової бази, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116644-rosiya-moje-vidkryty-viyskovu-bazu-v-centralnoafrykanskiy-respublici.html

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У Центральноафриканській республіці (ЦАР) невдовзі може з’явитися російська військова база.

Про це в інтерв’ю РІА «Новости» заявив міністр оборони ЦАР Марі Ноель Койяра.

Російські військові інструктори вже перебувають у Беренго, в колишній резиденції самопроголошеного імператора Центральної Африки Бокасси I.

Там вони навчають солдат центральноафриканської армії.

Втім, французький експерт по Африці Тома Дьетрік торік заявив, що насправді у Беренго розташовані найманці російських приватних військових компаній.

Койяра зазначає, що питання створення військової бази ще не обговорювалося, але «така можливість не виключається». Втім, зазначає чиновник, таке рішення мають ухвалювати президенти обох країн, а він, як міністр, займеться його виконанням.

Міністр наголошує, що наявний у Беренго армійський центр наразі ще не можна називати російською військовою базою.

Російський військовий експерт Віктор Мураховський розкритикував цю ініціативу, зазначивши, що не розуміє, як розміщення в ЦАР військової бази може посилити безпеку Росії. На його думку, достатньо буде обмежитися наявністю там аеродрому, на якому зможуть дозаправлятися літаки стратегічної та морської авіації.

Нагадаємо, у серпні 2017 року бойовики здійснили напад на медичний центр у ЦАР, жертвами якого стали шестеро волонтерів Червоного Хреста.