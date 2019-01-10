Вбивство співробітника УДО: підозрюваного відпустили під заставу у 600 тис. грн

Підозрюваного у вбивстві співробітника УДО відпустили під заставу 600 тис. грн. Фото: Сегодня

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Підозрюваного у вбивстві співробітника Управління державної охорони відпустили під заставу.

Спортсмена, який наніс смертельний удар 26-річному співробітнику УДО, було звільнено зі слідчого ізолятора під заставу розміром 600 тис. грн, повідомляє «Громадське».

Також ЗМІ зазначають, що на боксера одягли електронний браслет.

Нагадаємо, 2 січня у Печерському районі Києва стався конфлікт між місцевим мешканцем та перехожими. Словесна перепалка завершилася бійкою, під час якої киянин наніс удар в щелепу одному з перехожих. Потерпілий помер на місці, а підозрюваний втік з місця інциденту.

Наступного дня підозрюваний прийшов до Печерського відділку поліції разом з адвокатом. Винним у смерті співробітника УДО виявився 36-річний кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу Петро Очеретяний.