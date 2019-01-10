В Австралії затримали підозрюваного в розсиланні підозрілих пакунків дипустановам (ФОТО)

Австралієць розіслав 38 пакунків із азбестом, фото: Sydney Morning Herald

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Суд австралійського Мельбурна заарештував 49-річного жителя штату Вікторія Саваса Авана, якого підозрюють у нещодавньому масовому розсиланні дипломатичним установам низки країн підозрілих пакунків із азбестом.

Авана затримали ще вчора в його будинку в сільській місцевості, суд щодо обрання запобіжного заходу відбувся наступної доби, повідомляє агентство AFP.

Зазначається, що на засіданні суду він з’явився у червоних шортах та синій футболці із зображенням персонажу мультфільму «Міньйони» та гаслом «більше, ніж здається».

Поліцейські стверджують, що він надіслав до консульств і посольств в Мельбурні, Канберрі та Сіднеї загалом 38 посилок, котрі містили небезпечну речовину азбест, яка провокує розвиток раку.

Тож чоловіка звинуватили у відправленні небезпечних матеріалів поштою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про мотиви підозрюваного наразі не повідомляється. Відомо, що він розлучений і вже кілька років живе сам. У нього є один син і дві дочки.

Суд відмовив Авану у заставі, наступне засідання відбудеться на початку березня.

Нагадаємо, вчора через отримання пакунків із азбестом евакуювали щонайменше сім дипустанов у Мельбурні, біля низки консульств були помічені рятувальники в захисних костюмах.