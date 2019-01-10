В Австралии задержали подозреваемого в рассылке подозрительных пакетов дипучреждениям (ФОТО)

Австралиец разослал 38 пакетов с асбестом, фото: Sydney Morning Herald

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Суд австралийского Мельбурна арестовал 49-летнего жителя штата Виктория Саваса Авана, которого подозревают в недавней массовой рассылке дипломатическим учреждениям ряда стран подозрительных пакетов с асбестом.

Авана задержали еще вчера в его доме в сельской местности, суд по избранию меры пресечения состоялся на следующие сутки, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что на заседании суда он появился в красных шортах и синей футболке с изображением персонажа мультфильма «Миньоны» и лозунгом «больше, чем кажется».

Полицейские утверждают, что он отправил в консульства и посольства в Мельбурне, Канберре и Сиднее в целом 38 посылок, содержавших опасное вещество асбест, которое провоцирует развитие рака.

Так что мужчину обвинили в отправке опасных материалов по почте. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мотивы подозреваемого в настоящее время не известны. Он разведен и уже несколько лет живет один. У него есть один сын и две дочери.

Суд отказал Авану в залоге, следующее заседание состоится в начале марта.

Напомним, вчера из-за получения пакетов с асбестом эвакуировали по меньшей мере семь дипучреждений в Мельбурне, у ряда консульств были замечены спасатели в защитных костюмах.