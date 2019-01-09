В Австралии из-за подозрительных пакетов эвакуировали ряд консульств

Австралийские правоохранители возле консульства Швейцарии, фото: 9news

https://racurs.ua/n116601-v-avstralii-iz-za-podozritelnyh-paketov-evakuirovali-ryad-konsulstv.html

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В ряд дипломатических учреждений, расположенных в австралийских городах Мельбурне и Канберре, по почте были направлены подозрительные пакеты.

В частности, эти пакеты получили консульства и посольства США, Германии, Индии, Новой Зеландии, Кореи, Греции, Египта, Швейцарии, Великобритании, Италии, Пакистана, Греции и Индонезии, сообщает SkyNews.

В спасательной службе Мельбурна заявляют о наличии таких «опасных материалов» на 16-ти объектах. Однако детали инцидента не раскрываются.

В Мельбурне были эвакуированы по меньшей мере семь консульств. Местные СМИ сообщают о спасателях в защитных костюмах у зданий ряда консульств.

Источники издания 9news сообщают, что эти пакеты содержат белый порошок, покрытый асбестом. Кроме того, сотрудникам консульств перед их получением поступали сообщения, в которых рекомендовалось «носить маски» во время открытия пакетов.

Сейчас австралийские полицейские устанавливают все обстоятельства этого инцидента, в частности, исследуется содержание полученных консульствами пакетов.

Напомним, в октябре прошлого года в США из-за подозрительных пакетов дважды эвакуировали торговый центр Time Warner, в котором находится редакция телеканала CNN.