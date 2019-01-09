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Ракурс
Монголия известна большим количеством найденных там ископаемых динозавров

Двух жителей Монголии задержали за попытку продать останки динозавра через Фейсбук

9 янв 2019, 08:11
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В Монголии задержали двух жителей страны, пытавшихся нелегально продать останки динозавра возрастом 80 млн лет.

Свою оборудку они попытались осуществить через социальную сеть Фейсбук, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Национального полицейского агентства Монголии.

Задержание произошло на прошлой неделе.

Монгольское законодательство запрещает вывозить из страны любые подобные находки, даже если они находятся в частной собственности.

По словам монгольских правоохранителей, задержанные родом провинции Умнеговь, известной большим количеством обнаруженных там ископаемых остатков динозавров и древних млекопитающих. В этом регионе находятся несколько всемирно известных местонахождений остатков древних животных.

В настоящее время монгольские правоохранители устанавливают детали этого инцидента.

Напомним, осенью 2018 года в Бахмутском районе Донецкой области правоохранители предотвратили продажу нескольких тонн окаменелых растений возрастом 295−300 млн лет. Соответствующее объявление было размещено на одном из ресурсов интернета. При этом цена окаменелостей составляла всего 100 дол. США за килограмм.


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