Двох жителів Монголії затримали за спробу продати останки динозавра через Фейсбук

Монголія відома великою кількістю виявлених там викопних решток динозаврів

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У Монголії затримали двох жителів країни, які намагалися нелегально продати останки динозавра віком 80 млн років.

Свою оборудку вони спробували здійснити через соціальну мережу Фейсбук, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на прес-службу Національного поліцейського агентства Монголії.

Затримання відбулося минулого тижня.

Монгольське законодавство забороняє вивозити з країни будь-які подібні знахідки, навіть якщо вони перебувають у приватній власності.

За словами монгольських правоохоронців, затримані родом провінції Умнеговь, відомої великою кількістю виявлених там викопних решток динозаврів і стародавніх ссавців. У цьому регіоні розташовані кілька всесвітньо відомих місцезнаходжень останків древніх тварин.

Наразі монгольські правоохоронці встановлюють деталі цього інциденту.

Нагадаємо, восени 2018 року в Бахмутському районі Донецької області правоохоронці запобігли продажу декількох тонн скам’янілих рослин віком 295−300 млн років. Відповідне оголошення було розміщене на одному з ресурсів інтернету. При цьому ціна скам’янілостей становила всього 100 дол. США за кілограм.