Катастрофа вантажного судна в Чорному морі: врятованих українських моряків виписують з лікарні

Врятовані моряки з корабля Volgo-Balt перебувають в лікарні в місті Самсуні, фото: «Укр-Айна»

https://racurs.ua/ua/n116599-katastrofa-vantajnogo-sudna-v-chornomu-mori-vryatovanyh-ukrayinskyh-moryakiv-vypysuut-z-likarni.html

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Усіх сімох українських моряків, яких врятували під час вчорашньої катастрофи вантажного судна Volgo-Balt 214 неподалік чорноморського узбережжя Туреччини, невдовзі випишуть із лікарні в місті Самсуні.

Про це у своєму Твіттері повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

За його словами, моряки пробудуть в лікарні ще до ранку четверга.

«Після цього вони будуть доставлені до Анкари, документовані та їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину», — зазначає посол.

Вантажне судно Volgo-Balt 214 затонуло вчора вранці за 120 км від турецької провінції Самсун. На борту перебували 13 членів екіпажу, з них 11 були українцями. Ще двоє були громадянами Азербайджану. В результаті інциденту четверо українців загинули.

В рятувальній операції були задіяні гелікоптери та катери.

Врятованих моряків у лікарні відвідала представник Чорноморської асоціації українців Людмила Шимко, повідомляє видання «Укр-Айна».

За її словами, життю моряків уже нічого не загрожує, вони потрохи оговтуються від пережитого, турецька влада відразу забезпечила їх усім необхідним.

Нагадаємо, судно Volgo-Balt 214 могло перевозити вугілля з окупованого Донбасу.