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Спасенные моряки с корабля Volgo-Balt находятся в больнице в городе Самсуне, фото: «Укр-Айна»

Катастрофа грузового судна в Черном море: спасенных украинских моряков выписывают из больницы

8 янв 2019, 23:48
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Всех семерых украинских моряков, которых спасли во время вчерашней катастрофы грузового судна Volgo-Balt 214 неподалеку черноморского побережья Турции, вскоре выпишут из больницы в городе Самсуне.

Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, моряки пробудут в больнице еще до утра четверга.

«После этого они будут доставлены в Анкару, документированы и им будет оказано содействие в возвращении на Родину», — отмечает посол.

Грузовое судно Volgo-Balt 214 затонуло вчера утром в 120 км от турецкой провинции Самсун. На борту находились 13 членов экипажа, из них 11 были украинцами. Еще двое были гражданами Азербайджана. В результате инцидента четверо украинцев погибли.

В спасательной операции были задействованы вертолеты и катера.

Спасенных моряков в больнице посетила представитель Черноморской ассоциации украинцев Людмила Шимко, сообщает издание «Укр-Айна».

По ее словам, жизни моряков уже ничего не угрожает, они понемногу приходят в себя от пережитого, турецкие власти сразу обеспечили их всем необходимым.

Напомним, судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь из оккупированного Донбасса.


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