Стало известно о связи затонувшего у берегов Турции судна с оккупированным Донбассом (ФОТО)

У берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно / Фото: iravunk.com

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Грузовое судно Volgo-Balt 214, которое шло под флагом Панамы, и потерпело крушение в Черном море у берегов Турции, перевозило уголь из российского порта Азов в порт Самсун в Турции. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Порт в Ростовской области часто используется для незаконного транспортирования угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран», — говорится в сообщении украинского ведомства.

В профильном министерстве также обратили внимание на изменения в регистрации судна. В частности, отмечается, что летом прошлого года судно на два месяца изменило регистрацию на государство Сент-Китс и Невис, а до этого ходило под российским флагом. Начиная с августа 2017 года Volgo-Balt 214 в очередной раз изменило флаг на панамский.

Напомним, 7 января у берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно, на борту которого находились 13 членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. В результате аварии погибли четыре украинца, остальные находятся в турецких больницах.