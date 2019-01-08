Катастрофа грузового судна в Черном море: обнародованы имена погибших и выживших украинцев (ДОКУМЕНТ)

Катастрофа грузового судна в Черном море

https://racurs.ua/n116560-katastrofa-gruzovogo-sudna-v-chernom-more-obnarodovany-imena-pogibshih-i-vyjivshih-ukraincev.html

Racurs.ua

Во время аварии грузового судна Volgo-Balt 214 у берегов Турции в Черном море погибли четверо граждан Украины: Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик. Об этом сегодня, 8 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Ранее журналист Андрей Клименко в Facebook опубликовал судовую роль Volgo-Balt 214, из документа ясно, что экипаж состоял из 11 граждан Украины и двух граждан Азербайджана.

Сибига также в своем Twitter сообщил, что в катастрофе выжили украинцы: Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Сейчас все они находятся в Самсуне в больнице.

Напомним, что стала известна причина катастрофы грузового судна в Черном море. Также известно, что тела всех погибших спасатели уже достали из воды.