Взрыв на нефтяном танкере произошел около Гонконга, есть погибший (ФОТО)

Взрыв на нефтяном танкере произошел около Гонконга

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Racurs.ua

Около Гонконга у берегов острова Ламма сегодня, 8 января, взорвался нефтяной танкер. Известно о том, что погиб один человек, об этом сообщили представители местной полиции.

Уже установлено, что на танкере произошел взрыв, но его причина пока неизвестна. Некоторые люди, находившиеся на борту, упали в воду во время взрыва, пишет South China Morning Post.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они уже достали из воды 21 человека, все спасенные живы, но об их состоянии пока подробностей не сообщают. Известно, что поиски продолжаются, значит, спасены еще не все.

Также в местной полиции пока не сообщают, какой стране принадлежит танкер, и сколько всего человек находилось на его борту.

Напомним, что в Восточно-Китайском море 10 января произошел взрыв на борту иранского танкера, который 6 января столкнулся с грузовым кораблем и с тех пор горел.