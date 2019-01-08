Химическое оружие в Сирии: Трамп и Макрон обсудили возможность применения

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

https://racurs.ua/n116558-himicheskoe-orujie-v-sirii-tramp-i-makron-obsudili-vozmojnost-primeneniya.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрона сегодня, 8 января, обсудили планы вывода американских войск из Сирии. Главы государств провели переговоры в телефонном формате.

Также президенты подтвердили свою приверженность к уничтожению террористов ИГИЛ и планы скоординированного и решительного вывода американских войск из Сирии, пишет Reuters.

Также Трамп и Макрон обсудили возможность применения в Сирии химического оружия, подчеркнув, что это недопустимо.

Сегодня представители США посетят восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главная цель — это создание глобальной коалиции стран, включая Израиль и страны Персидского залива, которые считают, что Иран должен немедленно прекратить поддерживать терроризм.

Напомним, что график вывода американских войск из Сирии еще не сформирован.