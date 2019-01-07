Боевики «Талибана» атаковали пункты пропуска в Афганистане, погиб 21 человек

Боевики «Талибана». Фото: 1st Marine Logistics Group

https://racurs.ua/n116557-boeviki-talibana-atakovali-punkty-propuska-v-afganistane-pogib-21-chelovek.html

Racurs.ua

В Афганистане боевики исламистского движения «Талибан» совершили атаку на контрольно-пропускные пункты в провинции Бадгис на границе с Туркменистаном.

В результате атаки боевиков погибли полицейские и представители ополчения. Об этом 7 января со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

«Боевики движения „Талибан“ штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственного ополчения», — пишет издание.

Среди погибших — 14 сотрудников полиции и семь ополченцев. Еще девять человек получили ранения.

Представитель губернатора провинции отметил, что правительственные силы в ходе столкновений сумели убить 15 талибов и ранить 10 участников исламистского движения.

Напомним, на севере Афганистана боевики «Талибана» похитили более четырех десятков мирных жителей в районе Дара-е-Соф в провинции Саманган.