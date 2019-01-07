Бойовики «Талібану» атакували пункти пропуску в Афганістані, загинула 21 особа

Бойовики «Талібану». Фото: 1st Marine Logistics Group

https://racurs.ua/ua/n116557-boyovyky-talibanu-atakuvaly-punkty-propusku-v-afganistani-zagynula-21-osoba.html

Racurs.ua

В Афганістані бойовики ісламістського руху «Талібан» здійснили атаку на контрольно-пропускні пункти в провінції Бадгіс, що на кордоні з Туркменістаном.

Внаслідок атаки бойовиків загинули поліцейські та представники ополчення. Про це 7 січня із посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

«Бойовики руху „Талібан“ штурмували пости безпеки на заході Афганістану, убивши 21 поліцейського і учасників проурядового ополчення», — пише видання.

Серед загиблих — 14 співробітників поліції та семеро ополченців. Ще дев’ятеро осіб дістали поранення.

Представник губернатора провінції відзначив, що урядові сили під час зіткнень зуміли вбити 15 талібів та поранити 10 учасників ісламістського руху.

Нагадаємо, на півночі Афганістану бойовики «Талібану» викрали понад чотири десятки мирних жителів у районі Дара-е-Соф в провінції Саманган.