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Авто Infiniti. Фото: flickr.com

Компанія Infiniti розсекретила зовнішній вигляд свого електрокара QX Inspiration (ФОТО)

7 січ 2019, 21:13
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Новий електричний кросовер QX Inspiration розробляє компанія Infiniti (Інфініті). Публічно новинку представлять на автосалоні в Детройті.

За задумом конструкторів, машина продемонструє новий підхід до створення інтер'єрів, натхненних культурою Японії. Про це повідомляє NewAtlas.

Новий кросовер «Інфініті» отримає кузов із новими пропорціями, а салон позашляховика нагадуватиме кімнату відпочинку, яку оформили відповідно японським традиціям.

Планується, що свій перший серійний електрокар Infiniti випустить в 2021 році. Керівництво компанії очікує, що до 2025 року загальна частка продажу таких електромашин складе 50%.

Фото: NewAtlas

Нагадаємо, американська компанія Atlis Motor Vehicle розкрила деталі електричного пікапа XT. Автоконструктори обіцяють, що зарядка батарей від фірмового терміналу займе всього 15 хв, а запас ходу позашляховика складе 800 км.


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