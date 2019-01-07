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Ракурс
Авто Infiniti. Фото: flickr.com

Компания Infiniti рассекретила внешний вид своего электрокара QX Inspiration (ФОТО)

7 янв 2019, 21:13
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Новый электрический кроссовер QX Inspiration разрабатывает компания Infiniti (Инфинити). Публично новинку представят на автосалоне в Детройте.

По замыслу конструкторов, машина продемонстрирует новый подход к созданию интерьеров, вдохновленных культурой Японии. Об этом сообщает NewAtlas.

Новый кроссовер «Инфинити» получит кузов с новыми пропорциями, а салон внедорожника будет напоминать комнату отдыха, которую оформили согласно японским традициям.

Планируется, что свой первый серийный электрокар Infiniti выпустит в 2021 году. Руководство компании ожидает, что к 2025 году общая доля продаж таких электромашин составит 50%.

Фото: NewAtlas

Напомним, американская компания Atlis Motor Vehicle раскрыла детали электрического пикапа XT. Автоконструкторы обещают, что зарядка батарей от фирменного терминала займет всего 15 мин, а запас хода внедорожника составит 800 км.


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