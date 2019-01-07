Руководитель Всемирного банка Джим Йон Ким объявил об отставке

Джим Йон Ким. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Глава Всемирного банка Джим Йон Ким объявил о своей отставке после шести лет на этом посту.

Он прекратит свои полномочия 1 февраля 2019 года. Об этом Джим Йон Ким написал 7 января на собственной странице в Twitter.

Ким отметил, что гордится тем, что работал в Всемирном банке.

«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней бедности», — говорится в сообщении.

С 1 февраля банк временно будет возглавлять болгарский экономист Кристалина Георгиева. Сейчас она находится в должности главного исполнительного директора.

Напомним, в декабре 2018 года Всемирный банк выделил Украине финансовых гарантий на 750 млн долл. В Киеве отметили, что такое решение является сигналом твердой поддержке Украины руководством Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года Всемирный банк обещал Украине кредитные гарантии на сумму 650 млн долл. в обмен на реформы, предусмотренные программой сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Гарантия международного кредитора позволит Украине занять на внешних рынках примерно 800 млн долл.