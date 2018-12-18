Всемирный банк предоставил Украине финансовые гарантии 750 млн долл. Фото: flickr.com

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Всемирный банк выделил Украине финансовых гарантий на 750 млн долл. Об этом 18 декабря сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Приветствую решение Совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что такое решение является сигналом твердой поддержки Украины руководством Всемирного банка. Порошенко добавил, что эти действия — четкое признание прогресса украинских реформ со стороны финансового института.

Президент подчеркнул, что решение руководства Всемирного банка свидетельствует о том, что Украина движется в правильном пути.

Напомним, в августе Всемирный банк обещал Украине кредитные гарантии на сумму 650 млн долл. в обмен на реформы, предусмотренные программой сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Гарантия международного кредитора позволит Украине занять на внешних рынках примерно 800 млн долл.