Світовий банк надав Україні фінансові гарантії 750 млн дол. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115817-svitovyy-bank-vyrishyv-nadaty-ukrayini-garantiyi-na-750-mln-dol-poroshenko.html

Racurs.ua

Світовий банк виділив Україні фінансових гарантій на 750 млн дол. Про це 18 грудня повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Вітаю рішення Ради директорів Світового банку про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн дол.», — йдеться в повідомленні.

Глава держави відзначив, що таке рішення є сигналом твердої підтримки України керівництвом Світового банку. Порошенко додав, що ці дії — чітке визнання прогресу українських реформ з боку фінансової інституції.

Президент наголосив, що рішення керівництва Світового банку свідчить про те, що Україна рухається в правильному шляху.

Нагадаємо, у серпні Світовий банк обіцяв Україні кредитні гарантії на суму 650 млн дол. в обмін на реформи, передбачені програмою співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Гарантія міжнародного кредитора дозволить Україні позичити на зовнішніх ринках приблизно 800 млн дол.