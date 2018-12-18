Нові санкції проти Російської Федерації узгодив Кабмін через окупацію Криму (ВІДЕО)

Санкції проти Росії узгодив уряд. Фото: Радіо Свобода

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Кабінет міністрів України узгодив нові санкції проти Російської Федерації. Про це 18 грудня повідомляється на сайті МінТОТ.

Зазначається, що санкції застосовуються до низки фізичних та юридичних осіб РФ, які загрожують або можуть загрожувати українським національним інтересам. Обмежувальні заходи також стосуються й тих осіб, які порушують інтереси суспільства та держави, призводять до втрати майна.

Санкції пропонується запровадити проти:

23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об'єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму;

14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

окремих російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність товариства «Титанові інвестиції» в Армянську;

окремих юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти «Темрюк», «Кавказ» та Керченську паромну переправу;

деяких фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

У міністерстві додали, що запровадження нових санкцій дозволить припинити економічні відносини з Європою та США осіб та компаній, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів. Ухвалення резолюції означає, що світ підтримує територіальну цілісність України та засуджує агресію Російської Федерації.