Радіодиктант єдності в Україні без помилок написала рекордна кількість осіб

Національний диктант єдності. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n115815-radiodyktant-iednosti-v-ukrayini-bez-pomylok-napysala-rekordna-kilkist-osib.html

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Радіодиктант національної єдності в 2018 році без жодної помилки написала рекордна кількість осіб. Про це 18 грудня повідомляється на сайті «UA: суспільне мовлення».

Зазначається, що 311 учасників радіодиктанту виконали завдання без жодної помилки. Це рекорд за всі 18 років існування диктанту єдності.

Загалом радіодиктант написали та надіслали його на перевірку 32 тис. 799 осіб. Лише 1004 особи припустилися однієї незначної помилки.

Організатори повідомили, що найчастіше учасники помилялися в пунктуації.

Як стало відомо, в 2018 році до радіодиктанту долучилися українці з Великої Британії, США, Іспанії, Італії, Португалії, Чорногорії, Франції, Туреччини, ОАЕ, Лівану, Білорусі, Молдови, Польщі, Німеччини та ПАР.

Нагадаємо, в 2017 році радіодиктанти надіслали 28 тис. 999 учасників. Тільки 123 особи не зробили жодної помилки.