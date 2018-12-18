Радиодиктант единства в Украине без ошибок написали более 300 человек

Национальный диктант единства. Фото: УНН

https://racurs.ua/n115815-radiodiktant-edinstva-v-ukraine-bez-oshibok-napisali-bolee-300-chelovek.html

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Радиодиктант национального единства в 2018 году без единой ошибки написало рекордное количество человек. Об этом 18 декабря сообщается на сайте «UA: суспільне мовлення».

Отмечается, что 311 участников радиодиктанта выполнили задание без единой ошибки. Это рекорд за все 18 лет существования диктанта единства.

В целом радиодиктант написали и прислали его на проверку 32 тыс. 799 человек. Только 1004 человека допустили одну незначительную ошибку.

Организаторы сообщили, что чаще всего участники ошибались в пунктуации.

Как стало известно, в 2018 году к радиодиктанту присоединились украинцы из Великобритании, США, Испании, Италии, Португалии, Черногории, Франции, Турции, ОАЭ, Ливана, Беларуси, Молдовы, Польши, Германии и ЮАР.

Напомним, в 2017 году радиодиктант прислали 28 тыс. 999 участников. Только 123 человека не совершили ни единой ошибки.