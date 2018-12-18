Диверсию на железной дороге в Харьковской области предупредила СБУ (ВИДЕО)

СБУ предупредила диверсию на железной дороге. Фото: пресс-центр СБУ

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В Харьковской области СБУ предотвратила диверсию на железной дороге. Об этом 18 декабря на брифинге в Киеве сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, информирует пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители установили, что так называемое министерство государственной безопасности ЛНР планировало диверсию на участке железнодорожного пути. Однако СБУ предотвратила ее — 17 декабря задержали злоумышленника, который по заданию боевиков заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области.

Диверсант попытался активировать взрывчатку через мобильный телефонный сигнал в 30 км от зоны запланированного взрыва. Диверсионный акт должен был привести к разрушению железнодорожного полотна и длительного вывода из строя одной из основных железнодорожных артерий.

Оказалось, что правоохранители заранее заменили взрывное устройство на муляж. Впоследствии задержали и злоумышленника, который оказался жителем Луганщины. Мужчина в свое время участвовал в вооруженном противостоянии с подразделениями АТО на Донбассе.

Впоследствии его завербовали представители так называемого МГБ ЛНР. Сначала он собирал и передавал информацию о перемещении подразделений украинской армии, а впоследствии его привлекли к выполнению более сложных задач, в том числе диверсионного характера.

Напомним, в Киевской области командир роты охраны военной части пытался похитить и продать двигатели к вертолетам МИ-8. СБУ предупредила продажу важных деталей.