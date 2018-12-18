Диверсію на залізниці в Харківській області попередила СБУ (ВІДЕО)

СБУ попередила диверсію на залізниці. Фото: прес-центр СБУ

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У Харківській області СБУ запобігла диверсії на залізниці. Про це 18 грудня на брифінгу в Києві повідомив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, інформує прес-центр спецслужби.

Правоохоронці встановили, що так зване міністерство державної безпеки ЛНР планувало диверсію на ділянці залізничного шляху. Однак СБУ запобігла їй — 17 грудня затримали зловмисника, який за завданням бойовиків заклав вибуховий пристрій під залізничним полотном в одному з районів Харківської області.

Диверсант спробував активувати вибухівку через мобільний телефонний сигнал за 30 км від зони запланованого вибуху. Диверсійний акт мав призвести до руйнування залізничного полотна та тривалого виведення з ладу однієї з основних залізничних артерій.

Виявилося, що правоохоронці заздалегідь замінили вибуховий пристрій на муляж. Згодом затримали й зловмисника, який виявився мешканцем Луганщини. Чоловік свого часу брав участь у збройному протистоянні з підрозділами АТО на Донбасі.

Згодом його завербували представники так званого МДБ ЛНР. Спершу він збирав і передавав інформацію про переміщення підрозділів української армії, а згодом його залучили до виконання більш складних завдань, зокрема диверсійного характеру.

Нагадаємо, в Київській області командир роти охорони військової частини намагався викрасти та продати двигуни до вертольотів МІ-8. СБУ попередила продаж важливих деталей.