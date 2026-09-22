Уроки в школах Украины позволили сокращать до 35 минут. Фото:

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Уроки в школах України дозволено скорочувати.

Вчителі отримали право скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин. Це можна робити, якщо учні втомилися. Головна мета — не дотримання фіксованих 45 хвилин, а якісне засвоєння навчального матеріалу. Про міністр освіти і науки Андрій Бутенко 22 вересня заявив в ефірі телемарафону.

Нам головне — досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати, — розповів він.

Бутенко зазначив, що педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Зокрема, замість 45 хвилин урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися.

Також міністр поінформував, що вчителі матимуть право переставляти уроки місцями у розкладі. Педагог може це робити, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.

Бутенко поінформував, що такий підхід дозволяє проводити найбільш складні предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу та можуть якісніше засвоювати знання.

Нагадаємо, з 1 вересня зарплати українських освітян зросли на 20%. Також уряд змінив саму систему оплати праці педагогів. Кабмін відмовився від Єдиної тарифної сітки та перейшов до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні.