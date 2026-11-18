З українських вишів відрахували десятки тисяч студентів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n217504-50-tysyach-studentiv-cholovikiv-vikom-ponad-25-rokiv-vidrahuvaly-minosvity.html

Ракурс

З 2025 року в Україні відрахували близько 50 тис. студентів-чоловіків віком понад 25 років через невиконання навчального плану.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

За його словами, Міносвіти спільно з Державною службою якості освіти перевіряє заклади освіти, зокрема на предмет фактичного відвідування занять студентами.

Разом із Державною службою якості освіти виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються, що відвідують заняття. Тоді відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тисяч таких чоловіків — за невиконання навчального плану.

Бутенко зазначив, що нині частка студентів віком понад 25 років у різних університетах становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.

За словами міністра, тенденція до зростання кількості чоловіків старших 25 років, які прагнули продовжити навчання, почалася ще у 2022 році — пік припав на 2024 рік, коли до різних закладів освіти вступили понад 100 тис. чоловіків цієї вікової категорії.

Йдеться не лише про університети, а й про заклади професійної та фахової передвищої освіти.

Я говорю не лише про вищу, тому що в нас ще є професійна освіта. Таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті — і багато хто з них вчиться насправді, — пояснив він.

Наприкінці серпня 2026 року уряд схвалив зміни до постанови, яка визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Згідно зі змінами:

відстрочка від мобілізації для студентів надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців;

таким чином, відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. Її тривалість прив’язана до навчального семестру й не може перевищувати шість місяців.

Джерело: «Суспільне»