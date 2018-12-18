Новые санкции против Российской Федерации согласовал Кабмин из-за оккупации Крыма (ВИДЕО)

Санкции против России согласовало правительство. Фото: Радіо Свобода

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Кабинет министров Украины согласовал новые санкции против Российской Федерации. Об этом 18 декабря сообщается на сайте МинВОТ.

Отмечается, что санкции применяются к ряду физических и юридических лиц РФ, которые угрожают или могут угрожать украинским национальным интересам. Ограничительные меры также касаются и тех лиц, которые нарушают интересы общества и государства, приводят к потере имущества.

Санкции предлагается ввести против:

23 физических лиц, которые были вовлечены в проведение незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма;

14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

отдельных российских предприятий и предприятий из стран Европы, которые обеспечивают деятельность общества «Титановые инвестиции» в Армянске;

отдельных юридических лиц, привлеченных к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переправу;

некоторых физических лиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

В министерстве добавили, что введение новых санкций позволит прекратить экономические отношения с Европой и США лиц и компаний, которые попали под санкции.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию касательно проблемы милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей. Принятие резолюции означает, что мир поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию Российской Федерации.